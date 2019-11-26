Украина подбила Литву Швецию и Эстонию на антироссийское заявление по Азовскому морю

Министры иностранных дел Украины, Швеции, Литвы и Эстонии выступили с совместным требованием к России обеспечить свободный проход украинских гражданских и военных судов через Керченский пролив под Крымским мостом без надлежащего оформления согласно законодательству РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба МИД Литвы.

Министры четырёх стран пришли к единому мнению, что возвращение Россией Украине кораблей, участовавших в «керченской провокации», подходящий повод для выдвижения претензий Москве.

«В контексте возвращения Украине кораблей мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море», – говорится в заявлении министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса, Эстонии Урмаса Рейнсалу, Украины Вадима Пристайко и Швеции Анн Линде.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств Литвы, Эстонии и Швеции пообещали сделать Украину «членом европейских демократий», в очередной раз осудили «нарастающую российскую угрозу» в азово-черноморском регионе и призвали НАТО усилить военное присутствие в Чёрном море.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 26.11.19

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