Киев направил в Донбасс группу снайперов – уже есть жертвы

В дополнение к возобновившимся с новой силой миномётным обстрелам Донбасса украинское командование приказало открыть снайперский огонь на поражение.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в экстренном заявлении на сайте Народной милиции ДНР.

«Сегодня утром, по приказу военного преступника Шаповалова (командир 59 бригады ВСУ Геннадий Шаповалов – прим. НД) на передовые позиции 59-й бригады прибыла группа снайперов со снайперскими винтовками Barrett М82 калибром 12,7 мм из состава сил специальных операций, которая в 06:10 под прикрытием пулемётов открыла прицельный огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Доломитное.

Нарушение режима прекращения огня является результатом неспособности Зеленского и его ставленников в генеральном штабе влиять на ситуацию в зоне ООС в связи с предоставлением откровенно лживой информации об обстановке на линии боевого соприкосновения, морально-психологическом состоянии боевиков и количестве небоевых потерь.

Мы призываем международных наблюдателей и в частности председателя ОБСЕ Раму добиться от украинской стороны соблюдения достигнутых договорённостей и наказания боевиков, виновных в нарушении действующего перемирия и гибели нашего защитника», – говорится в заявлении командования ДНР.

Напомним, накануне жёсткий ответ подразделений ЛДНР на усиление обстрелов с украинской стороны вызвал истерику в Киеве.

Очередная военная провокация вооружённых сил Украины (ВСУ) на передовой обернулась убитыми и раненными среди военнослужащих «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.20

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