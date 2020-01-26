В Киеве заявляют, что Зеленский фактически отказался от Донбасса

Проводимая окружением Зеленского политика в отношении ЛДНР отвечает исключительно интересам националистической «партии войны». Говорить о реинтеграции Донбасса в этих условиях – бессмысленно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое мнение в комментарии интернет-каналу PolitWera высказал известный украинский политолог Михаил Погребинский.

По его мнению, несмотря на то, что сам Зеленский хочет добиться мира, инициативы назначенных им представителей Украины на минских переговорах приведут к полной утрате Донбасса.

В частности, эксперт упомянул абсолютно нереализуемое требование Киева о передаче контроля над границей до выборов в ЛДНР.

«Я ему верю, что он хочет добиться мира. Но что говорят люди напрямую ему подчиненные? Министр обороны говорит, что «для того, чтобы как-то продвигаться, для этого нужно…». И перечисляет пять условий. Абсолютно нереализуемых, абсолютно.

То есть это повтор той же мысли о том, что «давайте сначала пусть нам отдадут границу, а потом надо разоружить эти все незаконные вооруженные формирования, потом мы наведем порядок и проведем выборы».

Ну это на кого рассчитано? Это рассчитано либо на дурачков, но мне кажется, что это больше всего рассчитано на национал-радикалов, которые скажут: «Ну, слава Богу, правильная позиция».

По сути, означающая отказ от Донбасса. Потому что растянуть эту историю на много лет – закончится тем, что в Донбассе все получат русские паспорта и на этом вся история закончится», – приводит «ПолтНавигатор» слова Погребинского.

Отметим, что в последние дни украинская армия усилила обстрелы Донецка и других населённых пунктов Донбасса.

Недавно по приказу командира украинской бригады на передовую прибыла группа снайперов, которая открыла огонь по позициям ДНР. Среди военнослужащих народной республики есть раненные и один погибший.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.01.20

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