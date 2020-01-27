КС Украины отказался рассматривать особый статус и амнистию для Донбасса

Конституционный суд Украины отказался рассматривать на соответствие основному закону страны законопроект «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представление в КС подали народные депутаты Верховной рады.

«На пленарном заседании Большой палаты Конституционного суда в понедельник вынесено определение отказать в открытии производства по данному представлению», – ссылается на КС Украины «Интерфакс».

Над вынесением решения судьи думали с 10 декабря 2019 года.

Напомним, в законе, который Украина обязана внести в конституцию в соответствии с Минскими соглашениями, говорится «о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и «о недопущении преследования и наказания лиц – участников событий на территории Донецкой и Луганской областей».

Как сообщал «Новый День», законы об амнистии и об особом статусе Донбасса являются обязательной частью Минских соглашений наряду с отводом войск и прекращением огня на линии фронта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.01.20

В Крыму арестовали депутата-единоросса, близкого к республиканскому топ-менеджменту. / PR-акция Медведчука в «защиту русского языка» завершилась националистической оргией. / Суд отказывается выпускать из-под стражи застройщика, которого глава Крыма поддерживал «обеими руками». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»