Кремль проигнорировал прозвучавшие из Киева оскорбления Помпео в адрес России

На антироссийские выпады прибывшего в Киев госсекретаря США должен реагировать МИД РФ. Позиция Кремля по Украине давно озвучена и не менялась.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, сегодня Майк Помпео во время встречи с Владимиром Зеленским заявил о безусловной поддержке Киева в борьбе с «российской агрессией» и добавил, что для США Украина является «оплотом и крепостью между Восточной Европой и авторитаризмом».

«У нас есть министерство иностранных дел, которое является визави господина Помпео. Наше отношение к таким заявлениям вы знаете, и здесь лишний раз можно даже не повторяться», – цитирует Пескова РИА Новости.

Отметим, что со стороны Пескова это не первое перенаправление внимания прессы с Кремля на МИД.

В ноябре прошлого года пресс-секретарь президента заявлял, что вопросы о судьбе арестованных в Керченском проливе украинских военных судов, нарушивших российскую границу, следует адресовать в МИД РФ, а не к президенту.

Дмитрий Песков отвечал на просьбу журналистов прокомментировать требование МИД Украины к Москве вернуть арестованные суда.

«Это все – тема для обсуждения по дипломатическим каналам», – ответил журналистам Песков.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 31.01.20

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