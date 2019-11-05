Кремль не занимается арестованными украинскими бронекатерами

Вопросы о судьбе арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе украинских военных судов, нарушивших российскую границу, следует адресовать в МИД РФ, а не к президенту.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование МИД Украины к Москве вернуть арестованные суда.

«Это все – тема для обсуждения по дипломатическим каналам», – ответил Песков.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко потребовал от Москвы срочно указать время и место для передачи «захваченных кораблей» представителям Киева.

Как сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.

С тех пор украинские военные суда находятся под арестом в Керченском порту.

Вместе с судами были задержаны 24 украинских моряка, которые уже вернулись на Украину после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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