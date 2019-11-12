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Вторник, 12 ноября 2019, 09:17 мск

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Трамп запретил публиковать заявление по керченскому инциденту

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп запретил Белому дому публиковать заявления об инциденте в Керченском проливе, имевшем место 25 ноября прошлого года. Об этом сообщил экс-советник бывшего спецпредставителя США по Украине Кристофер Андерсон во время дачи показаний американским законодателям 30 октября. Стенограмму слушаний опубликовало National Public Radio (NPR).

Андерсон рассказал, что уже вечером 25 ноября его коллеги из Госдепартамента подготовили заявление, осуждающее Россию за эскалацию в Керченском проливе, но Белый дом заблокировал его публикацию. По словам Андерсона, он сообщил тогдашнему спецпредставителю США по Украине Курту Волкеру, что американский лидер наложил запрет на любые заявления об инциденте, а также уточнил, что не помнит, откуда получил эту информацию, но предположил, что «из телефонного звонка».

Андерсон пояснил, что связывает запрет с недостатком подробностей об инциденте. Он отметил, что позднее с заявлением выступили госсекретарь Майк Помпео и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, но заявления от Белого дома так и не было.

Как писал «Новый День», 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины (артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» рейсовый буксир «Яны Капу»). Задержание объяснили тем, что корабли вошли в территориальные воды России вблизи Крымского полуострова и не реагировали на требования российских пограничников. Экипажи военных кораблей обвинили в незаконном пересечении государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ), моряков поместили в СИЗО.

В конце мая Международный суд по морскому праву обязал Россию вернуть украинских моряков и корабли. 7 сентября 24 задержанных были переданы Украине в рамках обмена заключенными по формуле «35 на 35».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 12.11.19

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© 2019, РИА «Новый День»

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