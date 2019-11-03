Помилованный Путиным украинский моряк огорошил представителей ЕС и США

Мощные корабли украинского военно-морского флота появятся во всех океанах планеты.

Не далёк тот день, когда Украина, как форпост демократического мира, объединившись с ЕС и США, добьёт «умирающего шакала» – Россию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в присутствии военных атташе Евросоюза, США и НАТО в ходе «Львовского форума по безопасности» заявил Андрей Опрыско – один из моряков украинского бронекатера, освобождённый во время обмена пленными между Москвой и Киевом.

«Враг коварный, враг хитрый, он только и ждёт, чтобы мы расслабились, чтоб вцепиться нам в горло, это не тигр, наш враг – шакал!

Может, хватит нам быть жертвами голодомора, политических репрессий, военнопленными, понимаете? Украина сейчас имеет силу! Но для того, чтобы стать ещё сильнее, надо иметь очень сильную армию и флот.

Нужно, чтобы Украина не только в Чёрном море отыгрывала какую-то роль, у меня есть мечта, чтобы в будущем украинские военные корабли были представлены во всех мировых океанах. Иначе и быть не может, потому что я патриот своей страны.

Если мы надеемся, что мы сможем о чём-то договориться какими-то разными там формулами Штайнмайера или ещё кого-то – не стройте себе иллюзий. Будет «кидалово», я вам даю гарантию... Договариваться надо, но идти на уступки – никогда!» – заявил присутствующим Опрыско и прямо обратился к представителям Запада в зале.

«Сейчас тут много представителей и ЕС, и США, я хочу обратиться. Понимаете, мы как передовой форпост, мы не сдадимся! Мы справимся с врагом и сами, может, нам будет и в сотни раз тяжелее, но мы живём в современном мире, мы так же, как сотни лет назад встречали орды гуннов, которые пришли, чтобы уничтожать... Нормальный цивилизованный мир, весь мир объединялся... Нам сейчас тоже надо объединиться!», – призвал матрос украинского бронекатера.

По словам уроженца Львова Опрыско, Украина готова и в одиночку сокрушить Россию, которая уже корчится в предсмертных судорогах, однако помощь Запада не помешает.

«Нам нужна помощь, само собой, моральная, согласен – юридическая, но в первую очередь нам нужна оружейная помощь. Мы врага сами остановим, нам нужно, кто что может.

Просто поймите, это враг такой, что он на Украине не остановится, если, не дай Бог, он наберёт такую силу. У него той силы нет, это предсмертные судороги, они сами, может, не понимают, что они уже переживают ту великую империю, которую они хотят возобновить.

Они переживают предсмертные судороги. Это такой умирающий шакал, который хочет оживить давно умершего монстра, тот бывший Союз, что они хотят, империю, непонятно что, у них свои фантазии, больные на голову.

Мы, украинцы, сейчас сильны как никогда, имеем шанс и должны этот шанс использовать. Если сейчас не используем, грош нам цена!» – провозгласил украинский моряк.

«Нам придётся эту всю проблему решать, враг будет с нами говорить, когда будет чувствовать нашу силу, а сила у нас будет, когда мы будем иметь очень мощную армию, очень мощный флот. У нас очень большая береговая линия на Чёрном море, её надо максимально укрепить, за нас это никто не сделает!» – приводит слова Опрыско «ПолитНавигатор».

Напомним, Андрей Опрыско в числе других 25 украинских моряков сдался без боя российским пограничникам, не оказав никакого сопротивления во время провокации ВМСУ в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 03.11.19

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