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Суббота, 2 ноября 2019, 18:12 мск

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Макрон запретил Столтенбергу провоцировать Путина

Фото: de.sputniknews.com

Недавняя поездка генсека НАТО Йенса Столтенберга на Украину сопровождалась многочисленными антироссийскими заявлениями со стороны Альянса.

Вместе с тем, Столтенберг отказался участвовать в откровенно пропагандистском шоу, подготовленном Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», по написанному Киевом сценарию, генсек Альянса должен был встретиться в Одессе с освобождёнными Владимиром Путиным украинскими моряками, которые участвовали в организованной Петром Порошенко антироссийской провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Предполагалось, что Йенс Столтенберг выразит поддержку нарушителям российской границы, чем оправдает опасную военную провокацию Украины.

Однако по инициативе НАТО встреча генсека Альянса с украинскими моряками-нарушителями не состоялась.

По сообщениям СМИ, главным противником участия Столтенберга в украинском пропагандистском шоу оказался президент Франции Эмманюэль Макрон.

По словам источника в НАТО, французский президент приказал не провоцировать главу российского государства накануне встречи лидеров стран «нормандской четвёрки» в Париже.

Отметим, Москва освободила украинских моряков под гарантии Киева продолжить открытое в России уголовное дело по керченскому инциденту.

В данный момент процесс не завершён и украинские правоохранительные органы продолжают разбираться в причастности экс-президента Петра Порошенко к керченской провокации.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 01.11.19

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