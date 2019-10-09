Всех освобождённых Россией украинских моряков подвергнут тщательным допросам

Главное бюро расследований (ГБР) Украины намерено полностью раскрыть роль экс-президента Петра Порошенко в организации провокации в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директора ГБР Роман Труба.

«Мы будем пытаться получить показания всех без исключения», – отметил Труба в эфире украинского телевидения.

По его словам, ГБР намерено получить все сведения и выяснить все обстоятельства, связанные и «керченским инцидентом» – кто именно и какие указания отдавал украинским службам и ведомствам, а также непосредственно военнослужащим.

Напомним, ранее Роман Труба сообщил, что Главное бюро расследований завершило в рамках следствия изъятие всех документов, имеющих отношение к провокации, устроенной режимом Петра Порошенко в Керченском проливе.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», – рассказал он.

По его словам, изъятия по делу о попытке прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив осуществлялись также в Офисе президента Украины.

Как известно, Москва согласилась отпустить украинских моряков в рамках обмена заключёнными с Киевом при условии, что «Незалежная» продолжит начатое в России уголовное дело по «керченскому инциденту».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 09.10.19

Киев официально отказался продлевать газовый договор с Россией. / Главнокомандующий Зеленский бессилен – разведение войск в Донбассе сорвано. / Глава Крыма возложил на республиканский бюджет дополнительную нагрузку. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»