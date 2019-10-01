Украинские следователи изъяли все документы по «керченскому инциденту»

Главное бюро расследований (ГБР) Украины завершило в рамках следствия изъятие всех документов, имеющих отношение к провокации, устроенной режимом Петра Порошенко в Керченском проливе в ноябре прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ГБР Роман Труба.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», – рассказал он.

По его словам, изъятия по делу о попытке прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив осуществлялись также в Офисе президента Украины.

«Мы проводим много выемок, изымаем много документов, которые составляют государственную тайну. Эти документы изымаются не только в одном органе», – приводит ТАСС слова Трубы.

Разрешение на изъятие документов, составляющих важную государственную тайну, было выдано ранее украинскими судами, уточнил Труба и добавил, что Главное бюро расследований видит своей первой задачей – «дать ответы на многие вопросы, которые интересуют общество».

Напомним, ранее Москва согласилась отпустить украинских моряков в рамках обмена заключёнными с Киевом при условии, что «Незалежная» продолжит начатое в России уголовное дело по «керченскому инциденту».

Симферополь, Иван Капустин

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