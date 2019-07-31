Украина готова признаться в нарушении российской границы во время керченского инцидента

В Киеве готовятся признать задержанных в ноябре прошлого года в Керченском проливе украинских моряков нарушителями российской границы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовности принять версию российского правосудия по керченскому инциденту заявили уполномоченная по правам человека в Верховной Раде Людмила Денисова и адвокат арестованных моряков Николай Полозов.

Денисова заявила, что готова подписать гарантию применения к арестованным норм российского уголовно-процессуального права в случае выдачи моряков на Украину.

Напомним, что таково было условие МИД РФ в направленной ранее Киеву ноте.

В свою очередь, адвокат моряков Николай Полозов заявил, что украинская сторона уже приступила к практическим шагам по реализации российского предложения.

«Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила ходатайство о личном поручительстве через МИД России в Следственное управление ФСБ. В российской ноте было указано, что необходимо предоставить письменные гарантии в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. Личное поручительство – форма гарантии участия лица, в отношении которого не вынесли приговор, в судебных и следственных действиях.

На текущий момент эти документы находятся в Следственном управлении ФСБ, но еще не дошли до исполнителя – следователя, в производстве которого находится это дело. Именно он должен в установленный законом срок – три дня – вынести по данному вопросу решение», – отмечает Полозов и добавляет, что уже к осени моряки могут быть переданы украинским правоохранительным органам.

«Фактически те предложения МИД РФ, которые были заявлены в ноте, реализуются на практике. Естественно, после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского и была подана соответствующая форма о поручительстве», – заключил адвокат.

Отметим, что во время процесса официальные представители Киева и адвокаты нарушителей называли моряков исключительно «военнопленными», якобы незаконно захваченными в «украинских территориальных водах».

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