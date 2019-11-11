Киев: Дело о причастности Порошенко к провокации в Керченском проливе расследуется в полном объёме

Развязанная принадлежащими Петру Порошенко СМИ грязная информационная кампания не повлияет на ход следствия по «керченскому инциденту».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор Государственного бюро расследований Украины (ГБР) Роман Труба.

По его словам, распространяемые сведения о том, что уголовные дела, кроме экс-президента, заведены и на украинских моряков, задержанных за нарушение российской морской границы, не соответствуют действительности.

«В ГБР нет ни одного уголовного производства в отношении действий моряков во время пересечения ими Керченского пролива. Мы выясняем, были ли правонарушения в действиях руководства государства, которые привели к эскалации конфликта и последующему введению военного положения.

Упрощая: мы выясняем, умышленно ли руководство государства направило наших моряков к Керченскому проливу, понимая, в том числе, высокую вероятность того, что они попадут в плен. А дальше – обострение конфликта и введение военного положения», – отметил Труба в своём телеграм-канале.

«Мы проводим допросы моряков, назначаем экспертизы, изымаем документы. Мы выясним подробности этих событий, проведем все экспертизы и допросы. Результаты работы наших следователей будут объективны, на них не повлияет никакая антикампания», – добавил глава украинского ГБР.

Напомним, ранее Роман Труба сообщил, что Главное бюро расследований завершило в рамках следствия изъятие всех документов, имеющих отношение к провокации, устроенной режимом Петра Порошенко в Керченском проливе.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», – рассказал он.

По его словам, изъятия по делу о попытке прорыва украинских военных кораблей через Керченский пролив осуществлялись также в Офисе президента Украины.

Как известно, Москва согласилась отпустить украинских моряков в рамках обмена заключёнными с Киевом при условии, что «Незалежная» продолжит начатое в России уголовное дело по «керченскому инциденту».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 11.11.19

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