Киев готовит санкции против участников судебного процесса над украинскими моряками

Так называемая Крымская правозащитная группа совместно с международными юристами готовит пакет санкций против российских правоохранителей и судей, которые участвовали в процессе над задержаными в ноябре 2018 года украинскими моряками – нарушителями российской морской границы в акватории Керченского пролива.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает официальный сайт министерства по делам ветеранов Украины.

Сообщается, что санкции готовятся против «нескольких десятков человек». В их числе – российские следователи, прокуроры и судьи. Российских граждан обвиняют в том, что они «устроили суд над украинскими гражданами» в Крыму и Москве.

Напомним, ранее Киев завёл уголовные дела против российских пограничников и военных, участвовавших в задержании украинских моряков.

Между тем, Главное бюро расследований Украины завершило в рамках следствия изъятие всех документов, имеющих отношение к провокации, устроенной режимом Петра Порошенко в Керченском проливе.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.02.20

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