МИД РФ: Предложение о возвращении арестованных кораблей Украине никак не связано с «нормандской встречей»

Украина могла забрать свои корабли в любое время, не дожидаясь встречи в «нормандском формате».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в МИД России.

Ранее в СМИ появились утверждения, что Москва решила приурочить возвращение арестованных в ноябре прошлого года в Керченском проливе украинских судов к встрече лидеров стран «нормандской четвёрки».

«Изначально сделанное Киеву предложение все это время не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент», – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать требование МИД Украины к Москве вернуть арестованные суда, заявил, что вопросы о судьбе арестованных украинских военных судов, нарушивших российскую границу, следует адресовать в МИД РФ, а не к президенту.

Как сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.

С тех пор украинские военные суда находятся под арестом в Керченском порту.

Вместе с судами были задержаны 24 украинских моряка, которые уже вернулись на Украину после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.11.19

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