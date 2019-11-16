СМИ: Арестованные бронекатера передадут Украине ночью возле Одессы

Арестованные российскими пограничниками во время керченской провокации Киева в ноябре прошлого года украинские военные суда могут быть переданы Украине сегодняшней ночью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ.

По их данным, из украинских портов Южный, Черноморск и Одесса одновременно вышли три специализированных судна.

За арестованными бронекатерами и вспомогательным буксиром «Яны Капу» отправились поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамак».

В свою очередь, российские корабли буксируют арестованные суда из Керчи.

По данным одесского издания «Думская», передача якобы состоится прямо в море в 60 милях от порта Одессы.

Напомним, сегодня в МИД России заявили, что предложение о возвращении арестованных кораблей Украине никак не связано с «нормандской встречей». Украина могла забрать свои корабли в любое время, не дожидаясь «нормандского саммита».

Как сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.

С тех пор украинские военные суда находились под арестом в Керченском порту.

Вместе с судами были задержаны 24 украинских моряка, которые уже вернулись на Украину после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.11.19

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