ФСБ назвала дату передачи Украине арестованных кораблей

Арестованные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские военные суда будут переданы Украине 18 ноября.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.
«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна – буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» – буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», – ссылается ТАСС на текст сообщения.
Между тем, по данным украинских СМИ, передача якобы состоится прямо в море в 60 милях от порта Одессы.
В то же время, спецкор НТВ в Крыму Олег Крючков опроверг эти сведения. По его данным, украинские военные суда будут переданы в том же месте акватории Керченского пролива, где и были задержаны в прошлом году.
«На воротник. Траверз мыса Такиль. Куда и пришли!», – образно отметил крымский журналист.
Украинская сторона отправила за своими кораблями поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамак».
Напомним, вчера в МИД России заявили, что предложение о возвращении арестованных кораблей Украине никак не связано с «нормандской встречей». Украина могла забрать свои корабли в любое время, не дожидаясь «нормандского саммита».
Как сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.
С тех пор украинские военные суда находились под арестом в Керченском порту.
Вместе с судами были задержаны 24 украинских моряка, которые уже вернулись на Украину после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.
Симферополь, Иван Капустин
Симферополь. Другие новости 16.11.19
СМИ: Арестованные бронекатера передадут Украине ночью возле Одессы. / В Польше опасаются аграрных бунтов по вине Украины. / МИД РФ: Предложение о возвращении арестованных кораблей Украине никак не связано с «нормандской встречей». Читать дальше
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