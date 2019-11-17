ФСБ назвала дату передачи Украине арестованных кораблей

Арестованные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинские военные суда будут переданы Украине 18 ноября.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

«В соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями, три украинских судна – буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» – буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи украинской стороне, которая состоится 18 ноября», – ссылается ТАСС на текст сообщения.

Между тем, по данным украинских СМИ, передача якобы состоится прямо в море в 60 милях от порта Одессы.

В то же время, спецкор НТВ в Крыму Олег Крючков опроверг эти сведения. По его данным, украинские военные суда будут переданы в том же месте акватории Керченского пролива, где и были задержаны в прошлом году.

«На воротник. Траверз мыса Такиль. Куда и пришли!», – образно отметил крымский журналист.

Украинская сторона отправила за своими кораблями поисково-спасательное судно «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамак».

Напомним, вчера в МИД России заявили, что предложение о возвращении арестованных кораблей Украине никак не связано с «нормандской встречей». Украина могла забрать свои корабли в любое время, не дожидаясь «нормандского саммита».

Как сообщал «Новый День», 25 ноября 2018 года катера погранслужбы ФСБ РФ задержали два малых бронекатера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир сопровождения «Яны Капу», которые без надлежащего оформления пытались прорваться в Азовское море под Крымским мостом и были задержаны за нарушение российской морской границы.

С тех пор украинские военные суда находились под арестом в Керченском порту.

Вместе с судами были задержаны 24 украинских моряка, которые уже вернулись на Украину после обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 16.11.19

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