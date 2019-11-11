Глава СБУ при Порошенко обвинён в шпионаже

Антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство против экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

Ранее в суд была подана жалоба на бездействие НАБУ в отношении бывшего главы Службы безопасности Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Грицака обвиняют сразу по шести эпизодам, в том числе, за шпионаж.

Вместе с тем, в пользу какой страны шпионил Грицак, не сообщается.

В суде оточнили, что в обосновании дела содержатся признаки преступлений, которые подпадают под статьи 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса.

Однако НАБУ проигнорировало дело, после чего заявитель обратился в суд.

Напомним, сегодня в Главном бюро расследований Украины заявили, что дело о причастности экс-президента Петра Порошенко к провокации в Керченском проливе будет расследовано в полном объёме.

Симферополь, Валентин Карамазов

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