Комиссия НАТО-Украина в Киеве выкатила огромную антироссийскую телегу

Заседавшая сегодня в Киеве Комиссия НАТО-Украина во главе с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом и президентом «Незалежной» Владимиром Зеленским разразилась большим антироссийским меморандумом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ опубликован на сайте НАТО.

В принятом заявлении собраны все пропагандистские клише и традиционные обвинения России в «агрессивных действиях» на Украине.

«Сегодня мы обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины, которая продолжает вызывать серьезную обеспокоенность... Россия, подписавшая Минские соглашения, несет значительную ответственность (за продолжение конфликта – прим. «НД»)... Мы призываем Россию прекратить любую политическую, финансовую и военную поддержку боевиков, прекратить военное вмешательство в Донецкую и Луганскую области и вывести войска, технику и наемников с территории Украины, а также вернуться в Совместный центр контроля и координации», – говорится в документе.

В НАТО также намекнули на непричастность Украины к крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом.

«Союзники приветствуют постоянную приверженность Украины делу JIT (совместной следственной группы) по расследованию крушения рейса MH17», – отмечают в Альянсе.

В натовско-украинской комиссии не забыли также обвинить Россию в «оккупации Крыма» и потребовали вернуть полуостров.

«Крым – это территория Украины. Мы призываем Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Мы осуждаем продолжающееся и широкомасштабное наращивание военной мощи России в Крыму, которое является частью более широкой модели российских агрессивных действий в регионе», – заявляют авторы документа.

Высказана также поддержка «международным усилиям» по санкционному давлению на Россию.

«Реакция НАТО в ответ на незаконные действия России в Украине поддержала общие международные усилия, включая санкции. Не может быть «бизнеса как обычно» (business as usual), пока не произойдет четкого, конструктивного изменения в действиях России, которое демонстрирует соблюдение международного права и ее международных обязательств и ответственности», – заявляют в Альянсе.

Припомнили Москве и «незаконное содержание» в тюрьмах «украинских политзаключённых» и нарушивших российское законодательство крымчан.

«В соответствии с резолюцией ГА ООН 73/263 от 22 декабря 2018 года мы призываем Россию немедленно освободить и разрешить возвращение в Украину без предварительных условий граждан Украины, которые были незаконно задержаны и осуждены без учета требований международного права, а также как перемещенные или депортированные через международно признанные границы из Крыма в Российскую Федерацию», – говорится в заявлении.

В заключении доклада авторы потребовали от России прекратить доминировать в Чёрном море и поддержали устремления Украины к членству в НАТО.

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для Альянса и его партнеров. Союзники приветствуют развивающийся диалог и сотрудничество между НАТО и Украиной по вопросам безопасности в Черноморском регионе. В соответствии с решением министров иностранных дел НАТО от 2019 года, союзники усилили свою практическую поддержку Украине, включая сотрудничество с ее военно-морским флотом, ситуационную осведомленность, посещения портов, учения и обмен информацией.

В свете вновь заявленных устремлений Украины к членству в НАТО мы поддерживаем наши решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах. Мы будем совместно работать над укреплением и адаптацией нашего особого партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина, которое будет способствовать построению стабильной, мирной и неделимой Европы.

Независимая, суверенная и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности», – приводит «ПолитНавигатор» перевод текста заявления.

Симферополь, Валентин Карамазов

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