Госдеп: НАТО не будет воевать с Россией за Украину

Организация Североатлантического альянса создавалась для того, чтобы предотвращать войны с Россией, а не развязывать их. Включение Украины в НАТО несёт опасность масштабного конфликта Альянса с Москвой.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопрос о необходимости принять Киев под военную защиту.

По его словам, именно большая вероятность прямого конфликта с Россией исключает возможность включения Украины в НАТО.

«Что касается НАТО и Украины, то я не думаю, что это сейчас на повестке дня... Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией...

На Западе не хотят конфликта с Россией. НАТО создавалась, чтобы не допустить этого конфликта», – цитирует О'Брайена РИА Новости.

Вместе с тем, советник американского президента пообещал поддерживать обороноспособность Украины, не включая её в состав Альянса.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Киев пообещал объединить в один большой блок все наработанные форматы сотрудничества с Украиной.

Киеву также пообещали «совместно работать над укреплением и адаптацией особого партнерства в рамках Комиссии НАТО-Украина».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.11.19

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