Генсек НАТО призывает вооружать Украину

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Альянса не оказывают достаточной военной поддержки Украине.

По его словам, необходимо срочно расширить как финансовую, так и военную помощь Киеву.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне встречи министров обороны стран НАТО.

«Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов. Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», – заявил генсек Альянса.

Он также упомянул свою будущую поездку в Киев.

«Совет НАТО посетит Киев и Одессу, чтобы получить информацию из первых рук президента Владимира Зеленского и его правительства. Состоится заседание Комиссии НАТО – Украина. Кроме того, мы проведем обмен мнениями о том, как еще НАТО может поддержать Украину. Это станет частью нашего обсуждения», – цитирует Столтенберга ТАСС.

Напомним, накануне директор представительства НАТО на Украине, нидерландский дипломат Александр Винников заявил, что руководство НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибудет на Украину, чтобы обсудить ситуацию в Чёрном море, Донбассе и Крыму.

«Будет проведена сессия комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины. Реформы будут в центре внимания, а также ситуация с безопасностью на востоке Украины, незаконно оккупированном Крыму и Чёрном море», – заявил Винников и добавил, что НАТО обязательно подаст Украине сигнал поддержки.

«Очевидно, что главная цель визита будет заключаться в передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море...», – заверил представитель НАТО на Украине.

Симферополь, Иван Капустин

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