Украина намерена разместить на границах Донбасса военные базы по стандартам НАТО

Украина планирует строительство военных баз на северных и южных границах народных республик Донбасса в полном соответствии со стандартами военной инфраструктуры НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Одним из приоритетов деятельности новой команды министерства обороны Украины является развитие строительства инфраструктуры. Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО.

В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке», – цитирует Загороднюка РИА Новости.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что страны Альянса не оказывают достаточной военной поддержки Украине.

По его словам, необходимо срочно расширить как финансовую, так и военную помощь Киеву.

Симферополь, Валентин Карамазов

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