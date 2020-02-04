Зеленский срочно запросил Верховную раду о направлении иностранных войск к крымским границам

Украина намерена ввести иностранные войска и подразделения стран НАТО для проведения масштабных учений.

Как передаёт корреспонент РИА «Новый День», внесённый в Раду законопроект назван неотложным. В нём определены армии стран-участниц манёвров и места их проведения.

Ранее Украина и НАТО согласовали план совместных учений под кодовым названием «Нерушимая стойкость – 2020» для «защиты критической инфраструктуры в Черноморском регионе».

Манёвры пройдут в Одесской, а также в Херсонской области, граничащей с Крымом.

Как сообщал «Новый День», командование вооружённых сил Украины совместно с НАТО в 2020 году приступает к обучению батальонно-тактических групп (БТГ) к ведению тяжёлых боёв в городских условиях.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 04.02.20

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