НАТО приступило к срочной подготовке украинской армии к боям в городах

Командование вооружённых сил Украины совместно с НАТО уже с 2020 года приступает к обучению батальонно-тактических групп (БТГ) к ведению тяжёлых боёв в городских условиях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил замначальника управления боевой подготовки главного управления подготовки ВСУ подполковник Владислав Пономарев.

По его словам, две БТГ уже прошли в 2019 году интенсивную боевую подготовку в «урбанизированной местности».

Всего планируется сформировать от 8 до 12 батальонно-тактических групп.

«В этом году две батальонно-тактические группы прошли обучение по программе «Подготовка для действий в урбанизированной местности». Срок обучения одного подразделения – 2 недели. Есть решение начальника генштаба ВСУ, чтобы каждая бригада, которая прибывает на восстановление боеспособности, после бригадных или командно-штабных учений еще две недели проходила подготовку по указанной программе», – заявил украинский военачальник.

По словам Пономарёва во Львовской области при непосредственном участии инструкторов НАТО уже построен масштабный учебный комплекс, имитирующий целый городской микорорайон.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.12.19

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