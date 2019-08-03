Украина предлагает себя в качестве восточного ракетного фланга НАТО

МИД Украины приветствует решение США разорвать договор с «агрессивной Россией» о ракетах средней и малой дальности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», заявление распространено внешнеполитическим ведомством «Незалежной» в Фейсбуке.

По мнению Киева, пришла пора включить территорию Украины в общий комплекс ответных мер по противодействию «российской ракетной угрозе».

«Украина разочарована прекращением ДРСМД и ситуацией вокруг него, вызванной провокациями России, и полностью понимает действия США, принятые в ответ на несоблюдение Россией своих обязательств», – утверждают в МИД Украины и в точности повторяют все голословные обвинения Вашингтона в адрес Москвы.

«Украина совместно с США осудила разработку и испытания баллистической ракеты РС-26 (Рубеж), дальность действия которой составляет 2200 км, а также дальнейшее совершенствование боевых и эксплуатационных возможностей ракетного комплекса «Искандер-М».

В Украине нас особенно беспокоит тот факт, что Россия разработала и развернула ракетные комплексы средней дальности с ядерным вооружением, способные достигать нескольких европейских столиц, а также то, что в марте 2019 года Россия провела военные учения в оккупированном Крыму с применением ракет «Искандер-М».

В ответ на агрессивные действия России и исходя из факта прекращения действия договора о РСМД, Украина будет наращивать диалог с НАТО с целью обсуждения вариантов усиления обороны всего восточного фланга Альянса», – заявляют в МИД «Незалежной».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 02.08.19

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