Украина и НАТО создают «Черноморский фронт»

Руководство Североатлантического альянса прибывает в Одессу для ознакомления с ситуацией на украинском черноморском побережье. По итогам мониторинга и консультаций в Киеве пройдут переговоры украинского командования и НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Вопрос черноморской безопасности – это как раз и есть тема нынешнего визита НАТО в Украину. И получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они поедут в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства», – заявил Пристайко.

Кроме того, по его словам, будет рассматриваться вопрос о предоставлении Украине срочного «черноморского пакета» военной помощи.

Напомним, ранее в США разработали меры по сдерживанию России в Черном море.

По мнению экспертов американского аналитического центра при правительстве RAND Corporation, Черноморский регион служит центром конкуренции между Россией и Западом за будущее Европы.

«Развертывание передовых систем противовоздушной и береговой обороны в Румынии и Болгарии для противодействия российским наступательным ракетным угрозам, расширенные учения НАТО и продолжение помощи Запада Украине и Грузии в развитии их потенциала национальной обороны могли бы усилить региональное сдерживание России», – заключили в RAND Corporation.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 12.10.19

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