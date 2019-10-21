Генсек НАТО летит передать Зеленскому «твёрдый сигнал поддержки»

Руководство НАТО во главе с генсеком Йенсом Столтенбергом прибывает на Украину, чтобы обсудить ситуацию в Чёрном море, Донбассе и Крыму.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор представительства НАТО на Украине, нидерландский дипломат Александр Винников.

Вместе с тем, по его словам, главной темой переговоров будет обсуждение продвижения Украины на пути реформ.

«Будет проведена сессия комиссии Украина-НАТО с участием президента Украины. Реформы будут в центре внимания, а также ситуация с безопасностью на востоке Украины, незаконно оккупированном Крыму и Чёрном море», – заявил Винников и добавил, что НАТО обязательно подаст Украине сигнал поддержки.

«Очевидно, что главная цель визита будет заключаться в передаче твёрдого сигнала поддержки для суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием на Чёрном море...», – заверил представитель НАТО на Украине.

Ожидается также, что в порт Одессы зайдёт группа кораблей Альянса, чтобы передать ещё один сигнал «поддержки навигационных прав Украины в её территориальных водах».

Между тем, ранее Винников заявил, что НАТО выступает за бесусловное выполнение Киевом всех пунктов Минских соглашений в Донбассе.

«НАТО полностью поддерживает выполнение минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в трехсторонней контактной группе. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений», – заявлял представитель НАТО в начале октября.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 21.10.19

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