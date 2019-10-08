В НАТО выступили за выполнение Украиной «формулы Штайнмайера»

НАТО полностью поддерживает выполнение всех пунктов Минских соглашений, в том числе, неотъемлемой их части – «формулы Штайнмайера».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор представительства НАТО на Украине, нидерландский дипломат Александр Винников.

«НАТО полностью поддерживает выполнение минских соглашений всеми сторонами. Также мы заметили, что на прошлой неделе состоялось согласование «формулы Штайнмайера» в трехсторонней контактной группе. Мы поддерживаем все усилия, которые направлены на уменьшение напряженности и могут способствовать полному выполнению соглашений», – приводит слова Винникова РИА Новости.

Представитель Альянса на Украине также подчеркнул, что Минские соглашения – «единственный путь к политическому урегулированию» в Донбассе.

Напомним, Украина после недавнего согласования «формулы Штайнмайера» вновь начала затягивать реализацию пунктов этого документа и отказывается предоставлять Донбассу особый статус.

Между тем, на Западе уже приветствовали предварительное согласие Киева имплементировать «формулу Штайнмайера» в конституцию Украины.

Накануне сам автор формулы президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что Украина обязана следовать принятым ранее обязательствам.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 08.10.19

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