Столтенберг прибыл в Одессу соблазнять Украину новой «глобальной инициативой» НАТО

НАТО приняло решение объединить в один большой блок все наработанные форматы сотрудничества с Украиной.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Одессе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе своего визита в «Незалежную», где собирается принять участие в комиссии Украина-НАТО.

«Мы имеем долгосрочное партнерство с Украиной, и время от времени адаптируем, корректируем, дополняем и изменяем форматы нашего сотрудничества. Этой весной мы приняли решение в дальнейшем развивать сотрудничество в различных сферах, в частности в области сил и средств Военно-Морского флота.

Мы уже имеем такие инструменты, как комплексный пакет помощи для Украины, РНП (Годовая национальная программа сотрудничества – прим. «НД») и Комиссию Украина-НАТО.

Это три формата, в которых происходит наше взаимодействие. И сейчас мы запускаем новую инициативу, которая заключается в координации и объединении всех этих различных форматов более согласованным и еще более последовательным способом», – приводит слова Столтенберга «ПолитНавигатор».

При этом он намекнул, что НАТО нуждается в участии украинских солдат в наиболее горячих точках, где Альянсу катастрофически не хватает живой силы.

«Украина делает большой вклад в операции и миссии под эгидой НАТО. В частности, по борьбе с международным терроризмом в Афганистане. Украина также рассматривает возможность участия в нашей тренировочной миссии в Ираке. Также она является членом сил быстрого реагирования НАТО», – добавил генсек Альянса.

Как сообщал «Новый День», вчера в порт Одессы зашли корабли НАТО из Италии, Испании, Болгарии и Румынии.

Напомним, сегодня Венгрия не позволила НАТО принять декларацию по Украине.

Ранее стало известно, что Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне в декабре 2019 года из-за позиции Венгрии. По правилам организации приглашение делегаций, не входящих в Альянс, принимается консенсусом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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