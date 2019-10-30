Венгрия не позволила НАТО принять декларацию по Украине

Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов стран при НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», представители стран в Альянсе собирались выступить сегодня с совместным заявлением по Украине.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объяснил демарш Будапешта тем, что на Украине ущемляется в правах венгерское национальное меньшинство в Закарпатье.

По его словам, Венгрия постоянно обращалась к властям Украины с требованием внести поправки в дискриминационный закон «об образовании», из-за которого венгры Закарпатья лишены возможности получать знания на родном языке.

«Мы живем здесь, в Центральной и Восточной Европе, и интересы венгра – достаточная причина для нас, чтобы защищать его», – цитирует министра иностранных дел Венгрии РИА Новости.

Ранее стало известно, что Киев не получит приглашение на саммит НАТО в Лондоне в декабре 2019 года из-за позиции Венгрии. По правилам организации приглашение делегаций, не входящих в Альянс, принимается консенсусом.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Будапешт не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи закона «Об образовании», грубо нарушающие права национальных меньшинств.

Симферополь, Валентин Карамазов

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