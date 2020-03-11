Никакого НАТО: Венгрия усиливает давление на Украину

Киев может забыть о возобновлении работы Комиссии Украина-НАТО, пока в Закарпатье продолжается дискриминация венгров.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Для Венгрии сообщество этнических венгров, которое на Украине насчитывает около 150 тыс. человек, гораздо важнее, чем любые геополитические соображения», – подчеркнул министр.

По его словам, несмотря на поддержку Будапештом суверенитета Украины, действия Киева в культурно-гуманитарной сфере привели к тому, что у Венгрии сложились самые сложные отношения именно с «Незалежной».

«На Украине происходит много нарушений прав венгерского национального меньшинства. В плане двусторонних отношений Венгрии с соседними странами, ее отношения с Украиной – наиболее сложные. Так как Венгрия поддерживает Украину в вопросах территориальной целостности и суверенитета, она должна учитывать многочисленные нарушения прав венгерского национального меньшинства в законодательстве. Нарушения касаются не только прав венгерского меньшинства, но и прав меньшинств в более широком смысле», – отметил Сийярто.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии не раз критиковал руководство Украины за притеснение венгров Закарпатья и заявил, что Будапешт не снимет вето на участие Украины в переговорах с НАТО, пока Киев не отменит статьи закона «Об образовании», грубо нарушающие права национальных меньшинств.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.03.20

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