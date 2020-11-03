Украинское Закарпатье переместилось в венгерское пространство и время – Климкин

Чиновники, депутаты, бизнесмены и население Закарпатской области Украины лишь формально являются поддаными «Незалежной». По факту – все они уже давно являются гражданами Венгрии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В Венгрии есть руководство, которое мечтает про то, что будет создано пространство вне государственных границ Венгрии. Если вы заходите в кабинет мэра Берегового (город в Закарпатье) – там висят три флага: венгерский, украинский и флаг ЕС. А ещё есть часы, которые показывают среднеевропейское венгерское время... они живут в том пространстве и времени.

Я всегда говорил, что мы за много лет почти ничего не сделали для наших национальных меньшинств, это касается венгров, румын (украинская Буковина – прим. «НД») и ещё кого угодно. Мы грабили регионы, контрабанда – основной источник дохода в Закарпатье.

Я много где был и общался с венграми, румынами и украинцами, и вместо того, чтобы там была государственная политика, мы почти ничего не делали.

Посмотрите, как венгры финансируют венгерские общины, и как финансируем их мы. В конце концов, венгерское руководство всё это использует», – приводит слова Климкина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.20

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