Закарпатье – это цветочки: Румыния фактически «отжала» Одесскую область

Скандал с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатской области Украины, развязанный министром иностранных дел «Незалежной» Павлом Климкиным, является искусственным.

В Киеве решили обострить отношения с Венгрией из-за блокирования участия представителей Украины в мероприятиях НАТО, необходимых для сближения страны с альянсом. Между тем, Будапешт справедливо добивается отмены скандального «языкового закона», ущемляющего права живущих на Украине венгров, пишет «Украина.ру».

Как сообщал «Новый День», после того, как в интернете появилось видео с выдачей паспортов Венгрии в городе Берегово, в Киеве решили выслать венгерского посла. В Будапеште в качестве ответной меры выслали украинского дипломата. Украинские политики полагают, что Венгрия готовится взять под свой контроль Закарпатскую область. Как считают некоторые эксперты, этому будут рады не только проживающие там венгры, но и этнические украинцы.

Исходя из этой логики, официальному Киеву, на самом деле, следовало бы больше опасаться за Одесскую область, чем Закарпатскую.

Если Венгрия объясняет выдачу паспортов гражданам Украины этническими связями, то Румыния не ограничивает себя «высокими» доводами.

«Если министр иностранных дел Украины Павел Климкин и правда ревнует своих сограждан к чужим паспортам, ему следует погуглить слова «румынский паспорт, Украина». И он увидит очень много интересного. Первый попавшийся сайт с этими тэгами сообщает: «Гражданство Румынии для украинцев – гарантированный и самый быстрый способ получения гражданства ЕС! Уже более 100 000 украинцев без проблем живут и работают в Европе благодаря румынскому паспорту. Присоединяйтесь к их числу!», – пишет издание, указывая на отсутствие реакции со стороны МИД и СБУ.

По данным издания, Бухарест занимается восстановлением румынского гражданства для людей, чьи предки родились на территории Черновицкой и части Одесской областей с 1918 по 1940 годы. При этом существуют юридические нормы, которые позволяют гражданам Украины не имеющим румынского происхождения получить паспорт – процедура максимально смягчена. Чем и пользуются практически все желающие.

«Но если у Румынии есть большая цель – отторжение региона, то цели Украины чисто шкурные: делать на этом деньги. Только через одну фирму-посредника ежегодно проходят 300-400 человек, и все без исключения получают румынский паспорт. Хуже всего для Киева даже не то, что практически все население Одесской области – граждане Румынии. А то, что «первыми в очереди» стояли местные чиновники всех рангов», – утверждает издание, обращая внимание на избирательную реакцию Киева. В начале года министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану посетил Черновцы и назвал нормальной практикой выдачу украинцам румынских паспортов, на что присутствовавший на мероприятии Климкин никак не отреагировал.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 10.10.18

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