Бежать от Киева: украинцы Закарпатья мечтают присоединиться к Венгрии

Присоединению Закарпатской области Украины к Венгрии обрадуются не только местные венгры, но и этнические украинцы, живущие в регионе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политический эксперт Сергей Марков.

По его словам, жители Закарпатья активно получают венгерские паспорта, так как хотят жить в стране с развитой экономикой, где власти, в отличие от Украины, относятся с уважением к населению.

«Насчёт присоединения к Венгрии – у кого-то есть сомнения, как они проголосуют? Они хотят жить нормально, где их уважают, где развитая экономика!», – объяснил эксперт.

«Даже этнические украинцы будут голосовать за присоединение к Венгрии, понимаете? Чтобы сбежать от той власти, которая есть в Киеве», – заявил Марков в эфире телеканала «Россия 1».

Как уже сообщал «Новый День», после скандала, вызванного возмущением официального Киева из-за выдачи венгерских паспортов в Закарпатье, отношения между странами заметно обострились. МИД Украины выслал венгерского консула, на что в Будапеште ответили симметрично, выслав украинского дипломата.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник провел параллели между происходящим в Закарпатской области и событиями, которые предшествовали воссоединению Крыма с Россией. По его мнению, Венгрия готовится к присоединению Закарпатья уже несколько лет, чем, как считает Винник, занимались и в Кремле, задолго до референдума 2014 года.

Другой украинский нардеп Евгений Мураев предположил, что Венгрия дожидается удобного момента для того, чтобы взять украинскую область под свой контроль. По его мнению, это подтверждает крупное финансирование развития инфраструктуры в Закарпатье.

В то же время, венгерский политконсультант Миклош Кевехази выразил мнение, что если в Киеве не остановятся на высылке консулов и попытаются еще больше обострить конфликт, Венгрия может «навести порядок на Закарпатье» силами миротворцев ООН, а также перекрыть поставки газа на Украину.

Москва, Леонид Маковецкий

Москва. Другие новости 09.10.18

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