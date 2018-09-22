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Суббота, 22 сентября 2018, 14:50 мск

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Озвучен план раздела Украины: Россия, Румыния, Венгрия и Польша могут рассчитывать на возвращение территорий

Партия «Другая Россия», которая сегодня в Москве провела очередной учредительный съезд, приняла политическую декларацию по Украине. Как передает корреспондент РИА «Новый День», «другороссы» считают, что текущая политика руководства РФ в отношении этой страны зашла в тупик.

«Приняв в 2014 году историческое решение о воссоединении Крыма с Россией и оказав помощь восставшим Донецку и Луганску, Кремль остановился в нерешительности. В результате многие миллионы русских людей в Харькове, Одессе, других городах и областях живут в условиях оккупации и национального гнета, а народные республики Донбасса подвергаются обстрелам, их командиров и руководителей убивают в результате терактов. Оставлять ситуацию в подвешенном состоянии далее невозможно», – говорится в заявлении «Другой России».

Как считают в партии, «современная Украина – уродливое порождение беловежского сговора 1991 года – нелегитимно удерживает целый ряд территорий, которые должны отойти к сопредельным странам».

«Другороссы» настаивают, что Украина «должна ужаться до своих исторических 7-8 центральных областей, перестав быть агрессивным монстром, насильно «украинизирующим» и притесняющим различные народы. Для достижения этой цели необходимо объединение усилий с соседями Украины, имеющими к ней собственные претензии».

При этом партия «Другая Россия» обратилась к властям, дипломатическим представительствам, политическим партиям и общественным организациям, гражданам Польши, Венгрии, Румынии. «Несмотря на все сложности наших отношений в истории, мы протягиваем вам руку и предлагаем вместе бороться за возвращение наших территорий, временно оккупированных Украиной», –

«Даешь раздел Украины! Харьков и Одесса – русские, Львов – польский, Закарпатье – венгерское, Буковина – румынская!» – говорится в заявлении «Другой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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