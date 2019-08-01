В России выросло новое поколение либералов, которое хочет войти «в долю» и претендовать на власть и денежные ресурсы страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил известный писатель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, выступая накануне на митинге в Москве. По его оценке, протесты в столице на минувших выходных – не более чем интермедия в противостоянии «отцов и детей» из политической элиты.

«27 июля наделало шороху. Все об этом говорят, все об этом пишут. Надо понимать, что это столкновение между поколением новых либералов – «детей», их фамилии можно привести спокойно – это Илья Яшин, Любовь Соболь, младший Гудков (Дмитрий Гудков – сын политика и полковника ФСБ в отставке Геннадия Гудкова) – и поколением либералов, находящихся у власти, «отцов» – это Анатолий Чубайс (глава «Роснано»), это Алексей Кудрин (ныне – глава Счетной палаты), это глава нашего государства Владимир Владимирович Путин», – заявил Лимонов.

Он обратил внимание, что инициаторы новой волны протеста на самом деле хотят вполне тривиальных вещей. «Отцы и дети. Никаких особых требований, кроме того, чтобы их включили в этот круговорот труда и капитала – взяли в Московскую городскую думу – у них нет. Что такое Московская городская дума? Это совершенно ничтожное на самом деле учреждение. Вы слышали хотя бы раз, что Московская городская дума отстояла свою позицию по каким-то вопросам? Я ничего не слышал и ничего такого не знаю. Вы может назвать хотя бы пять человек – членов городской думы?» – отметил писатель.

По его словам, либералы-«дети» берут за пример события во Франции в мае 1968 года, которые привели к смене правительства и отставке Шарля де Голля. «В Париже в 1968 году бунтовала такая же молодёжь. Через 5-6 лет они все стали выдающимися членами буржуазного общества. Серж Жюли – один из персонажей мая 68-го года, такой был левак, а стал редактором газеты Libération – сейчас это фундаментально-буржуазное издание. Все эти Соболи, Гудковы-младшие найдут свое место в буржуазном обществе», – уверен Лимонов.

В комментарии РИА «Новый День», лидер «Другой России» также подчеркнул, что в нынешней схватке он не импонирует ни «отцам», ни «детям». «Мне не близки ни старые либералы, находящиеся у власти, ни оспаривающие их неолибералы. Я испытываю отвращение и к тем, и к другим», – заявил он.

В этой связи Лимонов также обратил внимание, что протесты в Москве не входят в общенациональную повестку. «Общенациональная тема несколько иная. Она вышла из политики. Это то, что мы наблюдали в Екатеринбурге), в Архангельской области – это непосредственная борьба так называемых «people» – народа с элитой. Это главное, что характеризует нашу действительность», – считает он.

Вместе с тем Лимонов пояснил, что сейчас общественность примыкает к протестам либералов, потому что это самая «визгливая» сила на отечественной политической арене.

«По разным причинам у людей есть недоверие, ненависть – какие угодно чувства – по отношению к правительству, которое у нас имеется. Они пользуются любым предлогом, чтобы выйти на такую «движуху», покричать, побить. Мы видим, что самая визгливая и самая результативная часть нашего протестного общества – это все-таки либералы. Они вопят, они слышны. Но обратите внимание, кто к ним ходит – скины, например, они что, пришли туда за либерализм бороться? Они пришли, потому что есть возможность покричать серьезно стукнуться с полицией и так далее», – подчеркнул он.

«Ну не берут их (либералов-«детей») в эту Московскую городскую думу. А что нам с этого? А ничего. Мы знаем либералов, как облупленных. Это борьба пустяковая. Мосгордума – ничто, пустое место. То, что люди идут к ним, попадают под дубинки, значит, им просто некуда идти», – сказал Лимонов.

В то же время писатель обратил внимание, либералы уже неоднократно доказывали, что, добившись своих интересов, они бросают народ и весь свой протест. «10 декабря 2011 года, когда я оказался на Площади Революции, я там остался с тремя сотнями людей, а все тысячи дунули на Болотную, куда не надо было уходить. Сейчас, спустя 9 лет, понятно, что не надо было уходить, надо было остаться на Площади Революции, подойти всем этим гигантским морем под окна Центральной избирательной комиссии и сказать: «Вот, посмотрите в окно, мы стоим и не уйдем, пока вы не отмените результаты выборов». Вместо этого, предатели и идиоты поперли эту толпу на Болотный остров. Там два солидных моста, которые, если перекрыть – ловушка…» – констатировал он.

По мнению Лимонова, если либеральная оппозиция действительно хочет добиться смены власти, она должна идти до конца. «Мы множество раз могли победить. Все наши «Марши Несогласных» были правильные. В середине апреля 2007 года, когда вызвали ОМОН из 25 регионов России и на Рождественском бульваре было кровавое месиво, – после этого власть испугалась и перестала до такой степени избивать людей. Сейчас всем кажется, что ничего не произошло, ничего не добились. А на самом деле, это был период, когда надо было ломиться. Второй период – когда «Стратегия-31» шумела на Триумфальной. Надо было просто дойти до конца, – не бросать. У нас в партии за все это время 18 человек погибли, не только в Донбассе. Только мы никогда не вопили и не жаловались. Что это за общественная борьба, если нет пихания, толкания, размахивания дубинкой. Я вообще считаю, что это нормальное явление, ничего не достается даром», – подчеркнул лидер «Другой России».

Как сообщал «Новый День», 27 июля в Москве прошла акция, которую власти назвали несанкционированной, хотя муниципальные депутаты столицы объявили ее своей встречей с избирателями, для которой по закону процедура согласования не требуется. В итоге силовики жестко задержали более тысячи человек – по данным «ОВД-Инфо», в автозаках оказалось 1373 участника. Возбуждены уголовные дела, задержаны первые подозреваемые.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 01.08.19

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