211 суток ареста и 657 скверных тысяч. Итоги массового протеста в Екатеринбурге (ДОКУМЕНТЫ)

В Европейском суде по правам человека зарегистрировали первую жалобу по итогам протестов в сквере у театра драмы. РИА «Новый День» подсчитал, чем закончилась эта самая громкая за последние годы акция в Екатеринбурге.

За четыре дня протестов у забора было задержано около сотни человек.

В первые дни после начала протестных акций суды выносили решения об аресте задержанных. Сроки от двух до пятнадцати суток получили 32 человека. На них были составлены протоколы за нарушение правил проведения мероприятий, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, мелкое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опьянения. В сумме они получили 211 суток ареста. Впоследствии в облсуде некоторым из них этот срок сократили. Двум дали обязательные работы: 100 часов за повторное нарушение правил проведения акции и 20 часов за нарушение порядка проведения акции.

Затем суды выносили в основном решения о штрафах по ст. 20.2 КоАП РФ. Анна Балтина, лидер движения «Парки и скверы», которая приходила на встречу с губернатором в попытках урегулировать ситуацию, получила штраф в 20 тысяч рублей за организацию публичного мероприятия без подачи уведомления (2 ст. 20.2 КоАП). Практически на всех остальных задержанных были составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП «Нарушение порядка проведения акции». В единичных случаях штрафы составили 12, 15 и 20 тысяч. Для всех остальных – 10 тысяч рублей. Добавим, уточнить сумму штрафа в семи случаях не удалось, для подсчета мы брали те же 10 тысяч как самый популярный вид наказания. В итоге получилось, что за протесты участников оштрафовали на 657 тысяч рублей.

Одного человека оправдали. Это Дмитрий Молодцов, который с товарищем проезжал мимо на такси. Друзья вышли сделать фото, первого отправили в полицейский автобус, Дмитрий поинтересовался у полицейских, где его друг – и попал в тот же автобус. В протоколе Молодцова есть показания начальника ОИАЗ УМВД по Екатеринбургу: Т. видел, как группа граждан кидает бутылки и выкрикивает лозунги, «подойдя к данным гражданам, он увидел Молодцова Д.А., который призывал граждан не уходить, говорил, что требования сотрудников полиции и министерства общественной безопасности не являются законными». После полицейский отправил туда коллегу и сотрудника Росгвардии, те предупредили его об ответственности, но Молодцов не прекратил нарушать закон, и тогда его задержали.

Молодцову повезло. Он предоставил видео, на котором видно, как он самостоятельно и по доброй воле подходит к автобусу, а еще у него была распечатка маршрута такси. Кого в таком случае видел полицейский, осталось непонятным. Его товарищ, кстати, получил штраф.

Добавим, в части протоколов судебных заседаний указывается, что задержанные не признали себя участниками массовых акций. Свидетели обвинения указывают: по громкоговорителю передавали требования разойтись, но участники объясняют, что такого не слышали. Свидетели по многим делам видели, как некто выкрикивал лозунги, – но человек это отрицает.

Стандартная формулировка из протокола: «Доводы «задержанного» и его защитника о том, что «задержанный» не участвовал в несогласованном публичном мероприятии, требований должностных лиц о прекращении участия в публичном мероприятии не слышал, суд оценивает критически, как попытку уйти от ответственности, поскольку совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств подтверждается, что «задержанный» был осведомлен о своем участии в несогласованном публичном мероприятии сотрудниками министерства общественной безопасности и полиции, однако на требование прекратить свое участие в нем не отреагировал».

Сами участники свое нахождение в сквере объясняли так:

лозунги не выкрикивал, пришел проститься со сквером;

провожал друзей и шел домой, выгляжу как несовершеннолетний, потому и задержали;

проходил мимо, нес пиво в рюкзаке;

обнимала дерево;

устроил пикник: расстелил плед и достал еду;

уходил по требованию МОБа, но не смог выйти из толпы;

проезжал мимо с девушкой, она захотела фото с ОМОНом;

угостил спортсмена гамбургером и предлагал почесать за ушком.

Кроме того, в протоколах перечислены лозунги, которые выкрикивали протестующие. Самый впечатляющий из них (встречается минимум в двух протоколах) – «Кто не скачет, тот за хлам».

При подготовке материала использовались собственные материалы, данные картотек районных судов Екатеринбурга, сайта «ОВД-Инфо», телеграм-канала «Записки правозащитника».

Июль 29, Светлана Загороднева

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