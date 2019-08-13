Облсуд признал активистку «Парков и скверов» лидером майского протеста у драмтеатра

В Свердловском областном суде Екатеринбурга сегодня рассмотрели апелляцию активистки движения «Парки и скверы» Анны Балтиной. Как и Ленинский райсуд ранее, инстанция признала девушку организатором несанкционированного массового мероприятия в сквере у драмтеатра, которое прошло 13 мая этого года и положило начало протестам против застройки зеленой зоны.

Напомним, в тот день Балтина сделала на своей странице в фейсбуке репост публикации сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», пригласив своих подписчиков погулять у драмы, а вечером там началась акция протеста. В итоге суд первой инстанции признал Анну виновной в административном правонарушении (ч. 2 ст. 20 КоАП РФ) и приговорил ее к штрафу в 20 тысяч рублей. Сама Балтина своей вины не признала, подтвердив, впрочем, что является одним из администраторов сообщества «Парки и скверы», а также уточнив, что под ее постом поставили лайки всего 15 человек. По мнению Анны, это слишком мало, чтобы считать ее организатором протеста. Сама она вечером 13 мая в сквере не была: она работает преподавателем хорового пения, и в тот вечер у нее была репетиция.

Екатеринбург, Елена Сычева

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