Защитница сквера, оштрафованная на 20 тысяч рублей, отказалась принимать пожертвования

Активистка, представитель движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина, которую накануне суд признал виновной в организации несанкционированного массового мероприятия и оштрафовал на 20 тысяч рублей, отказалась принимать помощь от горожан, чтобы выплатить сумму. «Друзья, спасибо огромное за поддержку! Денег на карту собирать не буду. Если вы поддерживаете деятельность группы «Парки и скверы», то можете закинуть посильную денежку туда», – написала она в своем фейсбуке.

Горожане предлагали скинуться Балтиной на оплату штрафа, когда стало известно решение суда. Отметим, что 13 мая она сделала на своей странице в фейсбуке репост публикации сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», и пригласила своих знакомых погулять по скверу вечером. Ее признали виновной по части 2 ст. 20 КоАП РФ.

В своем выступлении в суде Балтина отметила, что виновной себя не признает, но подтвердила, что она – один из администраторов сообщества. Также, по ее словам, под призывом «погулять по скверу» поставили лайки лишь 15 человек, чего недостаточно, чтобы считать ее организатором протеста. Ранее Балтина указывала, что вечером 13 мая в сквере не была, т.к. в то время у нее была репетиция по пению.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 04.06.19

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