Защитницу сквера у драмы Анну Балтину признали виновной и оштрафовали на 20 тысяч (ФОТО)

Ленинский райсуд огласил решение по делу горожанки Анны Балтиной, которую обвиняли в нарушении правил организации массовых мероприятий: 13 мая она сделала на своей странице в соцсети репост публикации сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», и пригласила своих знакомых погулять по скверу вечером.

Ее признали виновной по части 2 ст. 20 КоАП и приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. После оглашения приговора сторонники Балтиной в зале кричали «Позор!».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём последнем слове Балтина заявила, что виновной себя не признает. Она подтвердила, что является одним из администраторов сообщества «Парки и скверы», но кроме неё их там ещё около семи человек. Кроме того, под ее призывом «погулять по скверу» поставили лайки всего 15 человек. По мнению Анны, это слишком мало, чтобы считать ее каким-то организатором протеста. Кстати, сама она вечером 13 мая в сквере не была: она работает преподавателем хорового пения, и в тот вечер у неё была репетиция.

Тем не менее, 14 мая она вошла в число делегатов от общественности, пришедших на встречу с губернатором Евгением Куйвашевым. По словам Анны, на встрече было принято решение «обнулить» события 13 мая, и она рассчитывала, что гарантом ее безопасности станет сам губернатор. Однако этого не произошло: уже на следующее утро за ней пришла полиция.

Адвокат Балтиной Ирина Ручко попросила судью прекратить производство по делу, так как Анна не является организатором никакого массового мероприятия. Но судья приняла другое решение.

Как уже сообщал «Новый День», в Ленинский райсуд сегодня пришло несколько десятков человек, чтобы поддержать Анну на суде. После вынесения решения горожане обсуждали возможность объявить сбор средств для уплаты штрафа, к которому приговорили Балтину.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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