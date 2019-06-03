Суд по событиям в сквере: «там происходили нехорошие вещи с поломкой забора» (ФОТО)

Ленинский райсуд Екатеринбурга готовится вынести решение по делу горожанки Анны Балтиной, обвиняемой в нарушении организации публичного мероприятия. Речь идет о событиях 13 мая в Екатеринбурге, с этого дня в городе начались события, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере у театра Драмы. После установки забора вокруг стройплощадки, горожане вышли протестовать, требуя оставить сквер в покое.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня в суде сторона обвинения утверждала, что в 10 часов утра 13 мая Анна Балтина разместила в соцсети пост, в котором призывала своих читателей в 19 часов «пойти погулять по скверу».

Защита Балтиной построила свою линию на том, что никакого публичного мероприятия 13 мая в сквере не было вовсе: «Если бы там поводилось публичное мероприятие, полиция бы оттуда не уехала». Тем самым защита парировала аргументы свидетелей из министерства общественной безопасности, которые утверждали, что видели пост Анны Балтиной, но она не уведомила министерство о своих намерениях провести массовое мероприятие.

«13 мая вечером в сквере происходили нехорошие вещи с поломкой забора», – заявил сотрудник министерства Владислав Щетинин, однако признал, что не видел в посте Анны Балтиной призывов к чему-то подобному.

В зале то и дело слышны смешки, но судья пригрозила, что если не будет полной тишины, она всех выгонит.

Еще одним свидетелем, со стороны защиты выступила консультант аппарата Свердловского омбудсмена Татьяны Мерзляковой Анна Деменева. Она от имени омбудсмена заявила, что 13 мая в сквере у драмы имел место флешмоб, который не подходит под определение организованного массового предприятия.

«К нашему сожалению, не удалось избежать задержаний граждан, которые вообще не знали, что там происходит, а просто проходили мимо. «Один молодой человек, впервые приехавший в Ееатеринбург, вообще искал железнодорожный вокзал, а его задержали», – заявила свидетельница.

Окончив опрос свидетелей, суд приступил к просмотру видеозаписей из сквера.

События в сквере 13 мая

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Семён Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 03.06.19

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