Сквер у театра Драмы огородили забором (ФОТО)

Сквер у театра драмы в Екатеринбурге огородили забором с предупреждением о том, что проход закрыт. На запретной территории прогуливаются несколько охранников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», забор на месте строительства храма святой Екатерины появился ночью, накануне вечером никаких ограждений не было, люди свободно гуляли в сквере. Вероятно, выставленный забор означает начало строительства храма. «Новый День» ждет разъяснений от Фонда святой Екатерины.

Строительство храма на этом месте вызвало споры у горожан, в Екатеринбурге прошло несколько акций протеста. Они проходили без конфликта с полицией. Но некоторые активисты в соцсетях предлагали выходить на защиту сквера к началу строительства, чтобы помешать этому. А сторонники строительства проводили на месте будущей стройки молебен, куда позвали Безрукова и Галустяна.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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