Протестующие опрокинули забор в сквере у театра драмы (ФОТО)

Участники «прогулки» в сквере возле театра драмы опрокинули забор, ограждающий площадку, на которой собираются строить храм святой Екатерины. Акция началась мирно. Люди собрались возле ограждения, а после часть толпы организовалась в хоровод. Они шли вокруг забора и пели песни.

Затем горожане начали раскачивать ограждение, бренчать по нему ключами. Несколько раз участники акции пытались опрокинуть забор, чем провоцировали чоповцев подойти вплотную и удерживать конструкцию.

Спустя некоторое время толпа положила ограждение в одном месте и прорвалась на закрытую территорию в сквере. Охрана окружила загадочную палатку, поставленную в центре площадки, а люди начали ходить вокруг нее и скандировать «Мэра сюда!». Что находится в палатке, неизвестно.

Забор же в итоге положили по всему периметру огражденной территории. Несмотря на то, что люди ворвались на фактически охраняемую территорию, задержанных нет.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

Охлопков внес Куйвашеву представление по расходам на молодежную политику. / Прокурор потребовал для сексуального маньяка-убийцы пожизненного заключения. / ЕВРАЗ, свердловский кабмин, Нижний Тагил и Качканар подписали пакет соглашений о сотрудничестве. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»