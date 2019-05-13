Ночное бдение у стройплощадки храма: борцы, «космонавты» и точечные задержания (ВИДЕО, ФОТО)

В Екатеринбурге продолжилось теперь уже ночное противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины, который намереваются возвести в сквере возле драмтеатра.

Ночное противостояние в центре Екатеринбурга

Как передает корреспондент «Нового Дня», за забором, который сначала уронили противники строительства, а после подняли сторонники, еще вчера вечером собралось много спортивного вида молодых людей, среди которых легко узнавались бойцы, выступающие под эгидой РМК, и представители т.н. боёвки бывшего ОПС «Уралмаш».

Спортсмены вели себя по-разному – те, что поизвестнее, отсиживались в центре огороженного сквера, стараясь не попадать в объективы журналистов и не вступая в дискуссии с противниками, те, что без опознавательных знаков, устраивали откровенные перепалки с теми, кто находился за забором. Нецензурная брань при этом неслась с обеих сторон. Впрочем, из-за забора периодически доносились и молитвы – пара мужчин с иконой несколько раз обошли территорию внутри периметра, а за оградой играли музыканты и водили хороводы. Люди скандировали «Это наш город», «Мы за сквер», и т.д. Впрочем, были и те, кто переговаривались через заборы вполне в мирном русле, пытаясь доказать друг другу с помощью аргументов, а не ругани, свою позицию. Но таких были, увы, единицы. По некоторым данным, были и пострадавшие от рукоприкладства – по крайней мере, об этом заявляли представители стороны защитников сквера.

Как передает корреспондент «Нового Дня», горожане, наблюдавшие за противостоянием, недоумевали – для чего пригнали спортсменов, многие из которых к тому же вели себя довольно вызывающе. «Если бы здесь были только полицейские, противники строительства в конце концов бы разошлись. Но кто-то решил буквально поиграть мускулами, и это родило противодействие», – обсуждали собравшиеся.

Действительно, стояние в сквере продолжилось и после полуночи. Около часа ночи люди активизировались. Противники строительства пытались раскачать забор, сторонники – подпирали его. Позднее к скверу стали подтягиваться дополнительные силы полиции – в частности, появились два с половиной десятка автомобилей ППС и даже ОМОН. По громкой связи людей попросил расходиться, пригрозив задержаниями. Впрочем, к активным действиям правоохранители довольно долго не переходили, пока один молодой человек не вступил с ними в перепалку. Его отправили в «бобик», толпа ринулась спасать задержанного, но его увезли. В этот момент к месту прибежала группа сотрудников ОМОНа, но они лишь отгородили людей от проезжей части.

Постояв какое-то время вдоль улицы Ельцина, толпа переместилась обратно к забору. К тому моменту число и тех, кто внутри, и тех, кто снаружи, сильно уменьшилось. Около половины второго появились лидеры мнений по обе стороны – они стали включаться в дискуссии, доказывать друг другу свою правоту, нередко переходя на личности или на предложения «пойти выйти». Внутри периметра можно было разглядеть полицейских, которые участия в этом всем не принимали, по-видимому, устав от происходящего. Активного мордобоя не было, хотя кто-то распылил в толпе газ из баллончика. Серьезно пострадавших не было.

Примечательный момент – кроме представителей полпредства, никого из властей в сквере так и не было замечено. Не пришли ни представители администрации Екатеринбурга, ни правительства Свердловской области.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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