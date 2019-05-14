Власти нет? Конфликт вокруг строительства храма в Екатеринбурге принял политический характер

В Екатеринбурге снова зазвучали призывы к отставке губернатора Евгения Куйвашева. Такие призывы звучали с разной интенсивностью и в прежние годы, но сейчас есть принципиальная разница: вместе с губернатором упоминают и имя его ставленника, главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Таким образом, устранение давнего противостояние «город – область» не привело к долгожданной политической стабильности. Более того, ситуация рискует стать неуправляемой. Ночное противостояние в самом центре Екатеринбурга сегодня станет темой для обсуждения не только у горожан, но и во властных структурах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще ночью екатеринбуржцы, в том числе гражданские активисты, журналисты и политологи начали обсуждать предпосылки и возможные последствия самой продолжительной за последние годы акции протеста. Напомним, в сквере у драмтеатра почти всю ночь – с 19:00 и примерно до 05:00 – продолжалось противостояние сторонников и противников строительства храма святой Екатерины. Стороны вступали в перебранку, сообщалось о нескольких случаях рукоприкладства, но серьезно пострадавших нет. Сотрудники полиции и Росгвардии, стоявшие поблизости, активного участия в событиях не принимали.

Представители городской и областной власти на месте событий так и не появились, что дало повод противникам строительства храма заявить, что «власти в городе нет». Об этом написал, в частности, штаб Навального в Екатеринбурге: «Сегодня окончательно стало ясно: в Екатеринбурге не работают ни муниципальная, ни областная власти. Горожане пришли к ограждениям, надеясь получить хоть какие-то ответы. Почему вокруг сквера у Театра драмы появился забор? Почему, несмотря на многочисленные протесты, там планируется стройка? Почему самих горожан об этом никто не удосужился не то что спросить, но даже предупредить? Губернатор Куйвашев даже не пытается разрешить острый конфликт в столице вверенного ему региона. И поэтому он должен уйти в отставку».

Похожую точку зрения высказал политолог Сергей Мошкин: «Своим бездействием допустившие столкновения в Сквере-у-Драмы глава Екатеринбурга А. Высокинский и губернатор Свердловской области Е. Куйвашев должны уйти в отставку! Когда государство в лице конкретных чиновников уклоняется от законных способов разрешения социального конфликта (в т.ч. легального насилия, отдавая право на него неким «неизвестным») начинается время беззакония, в простонародье называемым «правовым беспределом», причем с обеих сторон», – написал он на своей странице в соцсети.

Политтехнолог Андрей Перла высказал более взвешенную точку зрения: «Екатеринбург показывает очень важную вещь. Уровень реальной готовности внутриполитического ведомства, гражданской власти, силовых структур к внезапным и немотивированным, с их точки зрения, протестным выступлениям. Когда повод им кажется ничтожным. Я очень хотел бы показаться параноиком, перестраховщиком и человеком, который, уйдя с госслужбы, перестал в ней что-либо понимать. Давайте пока считать, что все это так и есть. А на Урале случайная флуктуация. Никак иначе же не надо считать, правда?»

Единственная и очень скупая официальная реакция поступила уже поздно ночью. «Политический» вице-губернатор Сергей Бидонько заявил агентству ТАСС: «Сегодня не было допущено потасовок или противоправных действий». Он добавил, что сегодня, 14 мая, планируется провести совещание, на котором будут выработаны решения по урегулированию конфликта. По словам вице-губернатора, вопрос о строительстве собора прошел публичные слушания, получено разрешение на строительство, то есть «все процедуры соблюдены». В то же время источники РИА «Новый День» сообщают, что в администрации президента ситуацию пока оценивают как неконтролируемую, так как не совсем понятно, кто именно должен ее урегулировать. Есть опасение, что на Урале появятся свои «желтые жилеты». «Однако в АП надеются, что до вечера, привлекая все каналы связи и воздействия, градус напряжения удастся снизить и вывести дискуссию в мирное русло. Потому что от недовольства стройкой храма до вопросов, почему мы стали так плохо жить – недалеко», – сказал собеседник агентства.

Ночное противостояние на площадке для строительства храма в центре Екатеринбурга

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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