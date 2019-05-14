Куйвашев пригласил в кабинет по пять сторонников и противников строительства храма святой Екатерины в сквере

Губернатор Евгений Куйвашев не обмолвился ни словом в начале заседания правительства Свердловской области по ситуации в сквере у Драмы, где собираются строить храм святой Екатерины. Свою позицию он высказал в инстаграме несколько минут назад, когда уже шло заседание. Он назвал происходящее «сложной ситуацией».

«В ней можно понять и верующих, для которых восстановление храма святой Екатерины в городе – вопрос, который поднимается из года в год и который все равно нужно решать. И протестующих горожан, для которых важно сохранить каждый кусочек зелени и деревьев в центре Екатеринбурга. Сейчас моя главная задача как губернатора – добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты – это не путь, которым можно решить проблему. Я думаю, что самый правильный шаг сейчас – организовать прямой разговор двух сторон друг с другом. Я готов выступить посредником в этом разговоре. Сегодня в 16:00 я жду в своем кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Подходите к резиденции губернатора, вас встретят и проводят. Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга», – написал он.

Будут ли сделаны какие-то дополнительные заявления со стороны властей региона, пока неясно. В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что уведомят, если появится новая информация.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 14.05.19

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