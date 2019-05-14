В сквере у театра драмы дежурят несколько спортсменов. Защитники храма планируют ответную акцию (ФОТО)

Сегодня утром в сквере у театра драмы наступило временное перемирие – противники строительства храма разошлись, периметр забора охраняют сотрудники Росгвардии и парни крепкого телосложения. Уже известно, что этим вечером противостояние продолжится.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», протестующие разошлись накануне около пяти часов утра. Сейчас активистов в сквере не видно. Охранники от Росгвардии вернулись на свои позиции – встали внутри забора. Там же остается около десятка спортсменов. Забор, судя по всему, будут укреплять – в сквер привезли металлические трубы. Неподалеку от сквера дежурит машина ППС.

Протестующие против храма договариваются сегодня снова собраться – в 19:00, на том же месте. По данным РИА «Новый День», защитники храма также планируют сегодня собраться в сквере. Накануне об этом заявлял журналист Иннокентий Шеремет, критикующий всех, кто против строительства. Кроме того, в сквере может пройти массовый молебен – по данным наших источников, православных к площадке будут подвозить автобусами. «Приглашаем всех во вторник, 14 мая, в 19­:00 на молебен об ук­реплении мира и согл­асия в нашем обществе – на место строите­льства главного храма Екатеринбурга», – сообщили в пресс-службе епархии.

Чем закончатся готовящиеся акции, предсказать сложно. Как сообщал «Новый День» ранее, в администрации президента ситуацию пока оценивают как неконтролируемую, так как не совсем понятно, кто именно должен ее урегулировать.

Между тем сегодня началось заседание правительства Свердловской области. Губернатор Евгений Куйвашев начал заседание, ни словом не обмолвившись о вчерашних событиях. Вместо комментариев о массовой акции протеста он поздравил руководителя аппарата губернатора и правительства области Валерия Чайникова с днем рождения.

Комментарий в администрации города получить также не удалось – Екатерина Куземка, со вчерашнего дня официально курирующая направление внутренней и информационной политики, сбрасывает звонки журналистов. Накануне вечером она сообщала, что глава города Александр Высокинский не сможет прийти в сквер из-за совещания по бюджетным корректировкам. Какие планы у главы Екатеринбурга на сегодня, неизвестно.

Представители силовых ведомств также не прокомментировали ситуацию – в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что ответ будет только после письменного запроса на имя начальника УМВД по Екатеринбургу в «установленные законом сроки» (семь дней). В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области на телефонные звонки не отвечают.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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