Жители Екатеринбурга выйдут обнимать забор с Росгвардией на месте строительства храма. Полиция готова (ФОТО)

Жители Екатеринбурга, протестующие против строительства храма в сквере у театра драмы, договорились выйти на «прогулку». Акция должна состояться в 19:00 – но уже сейчас к территории будущей стройки подъехали машины ППС. Корреспондент РИА «Новый День» насчитал 7 спецавтомобилей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», защитники сквера договорились снова «обнять» сквер. Акция должна была состояться 25 мая, но минувшей ночью территорию огородили забором и выставили охрану Росгвардии. Потому «обнимашки» перенесли на 13 мая, 19:00. Полиция подготовилась заранее, рядом со сквером дежурят машины ППС.

Протестующие против строительства храма в основном планируют мирную прогулку. Так, в сообществе «Парки и скверы Екатеринбурга» предупреждают: «Встречаемся в 19:00. Обнимем сквер – не касаясь и не пересекая установленного в нем ограждения. Будьте осторожны и не поддавайтесь на провокации. Установленный забор тоже лучше не трогать и за его периметр не заходить – за это могут дать штраф по статье 20.17 КоАП (как произошло, например, с Алёной Смышляевой сегодня днем). Мы проводим не пикет и не митинг, а флешмоб, не требующий согласования. Это значит, что нельзя приносить любые плакаты, транспаранты и кричать кричалки».

Однако отдельные граждане в соцсетях дают «вредные советы», как обороняться от Росгвардии.

Тем не менее, судя по большинству комментариев, горожане планируют мирную акцию.

Как сообщал «Новый День», сегодня на огражденную территорию сквера ворвалась активистка Алена Смышляева. Она повалила забор и залезла на дерево, откуда ее сняли сотрудники Росгвардии. «Тут пять мужчин, они хотят меня с дерева за ногу стащить, я боюсь!» – писала девушка в фейсбуке, сидя на дереве. «Я каждое утро бегаю и сижу на этом дереве. Сегодня утром мне не дали посидеть на дереве, стащили, сказали, что в России нельзя сидеть на деревьях», – объяснила женщина оператору РИА «Новый День», когда ее под руки уводили силовики. Ей вменяют нарушение по 20.17 КоАП («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»).

Девушка повалила забор и забралась на дерево

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 13.05.19

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