Девушка повалила забор в сквере у театра драмы и залезла на дерево (ФОТО, ВИДЕО)

Девушка ворвалась на огражденную территорию сквера у театра драмы. Как передает журналист «Нового Дня», она подошла со стороны театра. Екатеринбурженка раскачала забор, в результате чего упало около 120 метров ограждения.

Девушка, которую, как выяснилось, зовут Алена Смышляева, пробежала на территорию и залезла на одно из деревьев на аллее. С неизвестной беседовали два полицейских и два сотрудника ЧОПа. Как передает корреспондент агентства с места событий, что правоохранители сняли девушку с дерева и увезли в отделение полиции № 9.

Ранее «Новый День» писал о том, что сквер у театра драмы в Екатеринбурге огородили забором с предупреждением, что проход закрыт. Ограждение на месте строительства храма святой Екатерины появилось ночью, накануне вечером никаких заборов не было, люди свободно гуляли на всей территории. Вероятно, выставленный забор означает начало строительства храма.

Екатеринбург, служба информации

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