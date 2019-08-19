У защитницы сквера, сидевшей на дереве, и ее детей отняли единственное жилье

Алена Смышляева, которую екатеринбуржцы помнят как девушку, в мае залезшую на дерево в сквере у драмтеатра, лишилась своего единственного жилья вместе со своими двумя маленькими детьми.

Как рассказала РИА «Новый День» сама Алена, квартиру в доме № 2б на улице Мельковской она и ее теперь уже бывший супруг купили в ипотеку еще десять лет назад. Одним из критериев выбора дома стала близость к престижной гимназии № 104 на улице Свердлова и хоккейный корт во дворе. После крымских событий 2014 года, по словам Алены, «Райффайзенбанк» поднял ежемесячный платеж до 60 тысяч рублей. Такая сумма оказалась для молодой семьи неподъемной, а вскоре муж бросил жену и детей и уехал за границу.

Алена осталась одна с двумя сыновьями. Платить такую сумму она была не в состоянии. С помощью адвоката она пыталась договориться с банком, но не удалось: квартира была без ведома хозяйки продана с торгов.

Однажды утром в квартиру, взломав дверь, вломились около 10 человек – судебные приставы, понятые, новый собственник жилплощади. Алена в этот момент собиралась на работу, была, по ее собственным словам, «с полотенцем на голове и топлес». Она хотела выбежать из квартиры и позвать на помощь, но в таком виде ее не выпустили. Затем женщина оделась и ушла на работу, а ее вещи непрошеные гости выбросили в подъезд. Деньги, которые Алена уже выплатила банку за квартиру, ей не вернули.

Сейчас Алена Смышляева живет у знакомых, а ее дети – у бабушки.

Напомним, именно Алена Смышляева стала в мае героиней ролика, который у многих ассоциируется с началом акция в защиту сквере у драмы. 13 мая утром, когда сквер огородили забором, она подошла со стороны театра, раскачала забор, а потом залезла на одно из деревьев в сквере.

Алена Смышляева в сквере

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 19.08.19

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